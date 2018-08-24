На Украине признали желание крымчан воссоединиться с Россией

Жители Крыма хотели, чтобы полуостров вошел в состав России. Об заявил депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, вхождение Крыма в состав России было исключительно гуманитарным мероприятием. «Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», — отметил Винник.

Ранее 20 августа первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов сообщил, что украинские власти на данный момент не планируют силовым путем возвращать под свой контроль Крым. По его словам, у Киева пока нет решения о военном освобождении Крыма. «Но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора», — отметил Гданов.

В марте 2014 года в Крыму был проведен референдум, на котором большинство проголосовавших выступило за вхождение полуострова в состав России. Киев отказался признать результаты плебисцита и продолжает считать Крым своей территорией, которую Москва временно оккупировала. Российские власти отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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