Детский сад нарядил детей в террористов и поплатился

В Индонезии уволили директора детского сада, воспитанники которого посетили парад в костюмах, напоминающих одежду террористов. Об этом сообщает The Straits Times.

17 августа в стране отмечался День Независимости. По этому случаю в городе Проболинго в провинции Восточная Ява прошел парад, на котором появились и воспитанники одного из детских садов. Они были в длинных черных одеждах и никабах — женских головных уборах, полностью скрывающих лицо, — а также с игрушечным оружием. Фото и видео с мероприятия вызвали бурную реакцию в сети, учреждение обвинили в насаждении детям радикальных идей.

Как отмечается, директор призналась, что пренебрегала своими обязанностями, в том числе не согласовала с вышестоящими ведомствами костюмы детей. Ей пришлось извиниться.

В то же время женщина пояснила, что не собиралась ничего нарушать, а наряды просто напросто сделали из тех материалов, которые были в наличии. В итоге ее сняли с поста и перевели в другое образовательное учреждение города.

В августе в Дании впервые был выписан штраф за ношение никаба. Закон о запрете ношения нарядов, скрывающих лицо, был принят в стране в конце мая.

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