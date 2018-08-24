Выявлено преимущество мужских брюк над женскими

Карманы на большинстве женских брюк оказались намного меньше, чем на мужских. Об этом сообщает Metro со ссылкой на исследование, опубликованное на ресурсе The Pudding.

Эксперты сравнили 80 пар мужских и женских джинсов одного и того же размера марок Calvin Klein, Guess, H&M, J. Crew, Lee, Levi’s, Wrangler, Uniqlo и Ralph Lauren. Выяснилось, что на женских моделях карманы в среднем на 48 процентов меньше и на 6,5 процента уже, чем на мужских.

Таким образом, женская рука помещается целиком лишь в 10 процентов карманов рассмотренных женских брюк, в то время как мужская — во все карманы.

Кроме того, iPhone X поместился в женские карманы только 40 процентов производителей, а Samsung Galaxy — 20 процентов. Те же самые смартфоны с легкостью вошли в карманы практически всех мужских брюк (iPhone X — 100 процентов, Samsung Galaxy — 95 процентов).

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В июне японская компания GU выбрала новое местоположение для кармана на мужских брюках. На сайте бренда появились бежевые штаны с белой накладкой, пришитой на уровне ширинки. По информации GU, которая является дочерней компанией фирмы Uniqlo, патч выполняет функции кармана, в который можно положить, например, ключи от квартиры.

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