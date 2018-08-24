Россия победила на молодежном «Евровидении»

Российский пианист Иван Бессонов стал победителем на конкурсе молодых музыкантов «Евровидение» (Eurovision Young Musicians). Прямую трансляцию провел телеканал «Культура».
За награду 16-летний россиянин боролся с еще пятью исполнителями: норвежской виолончелисткой Бергиттой Офтестад, словенским скрипачом Николой Паяновичем, чешским контрабасистом Инди Стивином, немецкой скрипачкой Мирой Форон и венгерским саксофонистом Матте Бенце.
Бессонов исполнил Первый концерт Чайковского. Все финалисты выступали с шотландским симфоническим оркестром.
Финал соревнования прошел в Эдинбурге.
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