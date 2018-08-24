Меркель спела любимую песню

Канцлер Германии Ангела Меркель спела песню во время визита в Грузию. Видео появилось на YouTube-канале грузинского Первого канала. На кадрах видно, как политик поет вместе с исполнителями.

По информации канала, грузинский ансамбль исполнил композицию Wir lieben die Stürme («Мы любим бури»), появившуюся в 1930-х годах. Отмечается, что это любимая песня канцлера, о чем неоднократно писали германские СМИ.

RTVI пишет, что композиция была популярна у «немецкого молодежного движения», появившегося еще в 1896-м. К нему относились скаутские и христианские организации.

Меркель приехала в Грузию для обсуждения двусторонних отношений. В ходе визита она встретилась с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе.

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