Умерла самая известная на планете капибара

Скончался капибара ДжоДжо, который благодаря своей дружелюбности стал знаменитым в Instagram. О смерти питомца на его странице сообщил хозяин капибары. «Спасибо за любовь», — написал он рядом с фотографией и датами жизни грызуна.

Thank you for the love! Фото опубликовано @joejoe_the_capybara

О причинах смерти ДжоДжо не сообщается. Грызун прожил пять лет, хотя в неволе возраст капибары может достигать 12-ти.

На одном из последних видео с ДжоДжо на YouTube у животного видны проплешины. «Может быть, ДжоДжо стареет, но он все еще любит, когда его гладят», — подписал видео владелец животного Коди Кеннеди, чесавший своего любимца.

ДжоДжо жил вместе с Кеннеди в Лас-Вегасе. Будущий хозяин приобрел питомца за 800 долларов у заводчиков капибар. Прежде, чем назвать водосвинку, он перебрал множество кличек, пока грызун не отозвался на ДжоДжо.

У представителя самых крупных грызунов на планете было больше 120 тысяч подписчиков в Instagram и еще тысячи поклонников на YouTube. Видео на канале ДжоДжо собрали почти 10 миллионов просмотров.

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