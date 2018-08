Вокалист группы We Came as Romans умер в 28 лет

Вокалист американской пост-хардкор группы We Came as Romans Кайл Павон умер в возрасте 28 лет. Об этом в субботу, 25 августа, сообщается на странице коллектива в Twitter.

«Кайл слишком рано ушел из своей жизни и жизни своих товарищей по группе. Все опустошены его смертью. Мы будем скучать по его улыбке, искренности, заботе о других и впечатляющему музыкальному таланту», — написали музыканты.

Вместо покупки цветов они попросили поклонников артиста пожертвовать деньги в благотворительные организации.

Причина смерти пока не уточняется. Как отмечает портал TMZ со ссылкой на источники, Павона госпитализировали в больницу Мичигана 19 августа, а утром в субботу объявили о его кончине. Специалисты проведут токсикологическую экспертизу.

По данным CNN, в сентябре группа должна была отправиться в гастрольный тур с рок-коллективом Bullet.

We Came as Romans была создана в 2007 году, Павон присоединился к ней в 2008-м, когда ему было 18 лет. Музыканты выпустили два мини-альбома и пять студийных пластинок. Их альбом Tracing Back Roots достиг восьмого места в чартах Billboard в 2013 году.

