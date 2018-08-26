Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Домодедова с Днем города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главы региона.

Праздник традиционно отмечается в третье воскресенье августа, в этом году населенному пункту исполнился 71 год.

«Поздравляю всех, кто собрался на этой площади, ветеранов, тружеников, тех, кто внес свою лепту в этот прекрасный город! Хочу пожелать, чтобы каждый год мы встречались здесь и каждый раз гордились нашим городом, нашим Подмосковьем и нашей страной! — сказал Воробьев. — Отдельно хочу поприветствовать малышей в преддверии 1 сентября и пожелать всем, кто идет в школу, успехов, пятерок и всего самого доброго».

Основные праздничные мероприятия прошли на площади 30-летия Победы. Для горожан были организованы выставка предприятий, фотозона, мастер-классы, установлены детские аттракционы. Центральным событием стал концерт, в котором приняли участие ведущие творческие коллективы Домодедова и популярные исполнители. День города завершился праздничным салютом.

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