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Российские заключенные напали на тюремщика и получили дело

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Уголовное дело завели из-за нападения трех заключенных на сотрудников колонии общего режима в городе Волжский Волгоградской области. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ночью 19 августа трое заключенных волжской колонии, спрятав лица под одеждой, отправились к заброшенному зданию ремонтно-механического цеха: через забор им должны были перебросить передачу. Но нарушителей обнаружил сотрудник тюрьмы, обходивший территорию.

«Злоумышленники накинулись на сотрудника колонии, а когда услышали, что тот сумел передать информацию о происшествии по рации, убежали в подсобное помещение теплицы. На помощь младшему инспектору подоспели коллеги», — говорится в сообщении.

Осужденных обнаружили, они пытались оказать сопротивление охранникам, и те применили к ним физическую силу. По данным следствия, заключенные сейчас в штрафном изоляторе. «Потерпевшими от действий заключенных стали трое сотрудников УФСИН, один из которых сейчас находится в лечебном учреждении», — отметили в СКР.

В отношении троих осужденных возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы».

24 августа сообщалось, что СКР возбудил второе уголовное дело в связи с избиением заключенных в ярославской колонии.

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