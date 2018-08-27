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Российским первоклассникам раздали дневники с напутствием от арестанта

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В Оренбурге распространяют дневники для первоклассников с портретом и напутствием от арестованного за взятки мэра Евгения Арапова. Об этом написал на своей странице в Facebook один из местных жителей Владимир Тишин.

«Изьять бы сейчас весь тираж и взыскать убытки с того, кто подписывал в печать», — предложил он.

В послании к детям Арапов советует им не лениться, учиться ставить перед собой цели и достигать их, а также разбираться в самых разных вещах. Кроме обращения мэра, в дневниках также указаны сведения о городе и телефоны экстренных служб.

Власти города заявили ТАСС, что непричастны к происходящему. Как сообщает агентство, тираж в 10,2 тысячи экземпляров изготовлен частным предпринимателем Владимиром Уховым по заказу родителей школьников. Стоимость каждого дневника составила 70 рублей. В свободную продажу они не поступают.

«Мы их раздали еще в мае через директоров школ», — рассказал Ухов.

Арапов был заключен под стражу судом 16 августа. По версии следствия, он получил от гендиректора местной фирмы 600 тысяч рублей за покровительство в сфере строительства и продажи недвижимости. При обыске в кабинете градоначальника нашли 4,2 миллиона рублей.

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