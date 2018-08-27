Путин пообещал помочь горняку с квартирами

Президент России Владимир Путин в ходе визита на угольный разрез «Черниговец» пообещал горняку помочь с расселением его родных из аварийного дома. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 27 августа.

Рабочий по имени Александр обратился к главе государства с просьбой помочь его матери и тете, которые живут в доме 1847 года постройки. По его словам, при расселении дома не хватило двух квартир.

«Две квартиры — это не такая большая проблема для Кемеровской области, тем более что с апреля по настоящий момент времени удалось полностью расчистить баланс Кемеровской области. Полностью. Баланс Кемеровской области не обременен долгами перед финансовыми банковскими учреждениями. Возможности бюджета наращиваются, думаю, что две квартиры — это не проблема», — сказал глава государства и обратился с вопросом к временно исполняющему обязанности губернатора Сергею Цивилеву.

«Конечно. Даже можно не сомневаться», — ответил Цивилев.

Ранее в понедельник Путин объявил о продолжении реализации программы расселения из аварийного и ветхого жилья.

Утром 27 августа президент прибыл с рабочей поездкой в Кемеровскую область. В рамках визита он проведет заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!