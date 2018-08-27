Кореец проехал на скутере 37 стран и лишился его в Великобритании

Кореец Юн Гу Ро (Yung Gu Ro) отправился на скутере в кругосветное путешествие, проехал десятки тысяч километров и лишился своего транспортного средства в Великобритании. Об этом сообщает издание The Manchester Evening News.

За год и два месяца 43-летний Юн посетил 37 стран и проехал 64 тысячи километров на скутере Honda PCX125. Он признался, что всегда мечтал путешествовать по миру и давно хотел побывать в Великобритании. Тем не менее, именно в Манчестере его странствия могли закончиться: в своем Instagram аккаунте он сообщил, что скутер украли. В его багажнике лежали все вещи Юна, кроме камеры, паспорта и планшета.

My trip seems to have ended in Manchester. Someone stole my bike. Фото опубликовано @yunguho

Жители города решили помочь незадачливому корейцу. Владелец мотомагазина Ли Хиндл (Lee Hindle), у которого Юн накануне пропажи поменял масло, начал сбор денег, чтобы купить путешественнику новый мопед.

«Он рассказал нам свою историю, и я не мог поверить своим глазам, когда увидел пробег в 64 тысячи километров! Мы подарили ему несколько муфт и запасную шину. А на следующий день у него угнали скутер», — рассказал британец. По его словам, расстроенный Юн не знал, что делать, и пытался связаться с корейской полицией.

За два дня байкерам удалось собрать больше трех тысяч фунтов на фандрайзинговой платформе GoFundMe, также все это время Хиндл и его друзья кормили Юна и платили за его жилье. «Мы просто хотели показать ему, что не все британцы плохие», — признался хозяин магазина.

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