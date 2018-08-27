Франция собралась сотрудничать с Россией вместо США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложит Евросоюзу усилить собственную безопасность и перестать зависеть от Вашингтона, сообщает France 24.

Французский лидер также призвал усилить сотрудничество в военной сфере с Москвой. «Я хочу, чтобы мы полностью пересмотрели наши отношения со всеми европейскими партнерами, в том числе с Россией», — сказал он, обращаясь к дипломатам.

В то же время он подчеркнул, что ЕС больше не может полагаться на США в вопросах обеспечения безопасности и должен рассчитывать на собственные силы. «Мы должны принять во внимание новые предложения, создать новые союзы», — отметил президент.

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Ранее глава МИД Германии Хайко Маас также заявил, что «пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично и, в том числе, самокритично».

1 июня этого года США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы. Впоследствии стало известно, что Евросоюз пошел на уступки президенту США Дональду Трампу, чтобы не допустить торговой войны.

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