В Германии задумались о пересмотре партнерства с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что «настало время переоценить партнерство с США». Об этом он сообщил в статье, опубликованной на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.

Глава МИД пояснил, что речь не идет об отказе от сотрудничества. «В качестве плана мы предлагаем идею сбалансированного партнерства», — рассказал он.

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«США и Европа отдалились друг от друга. Совпадение интересов и ценностей, формировавших наши отношения на протяжении двух поколений, исчезает. Восток и Запад сильно связывает история», — отметил дипломат, добавив, что подобные изменения в отношениях Брюсселя и Вашингтона начались задолго до избрания президента США Дональда Трампа, поэтому не связаны с его пребыванием у власти в США.

«Поэтому я очень скептически отношусь к советам какого-нибудь ревностного поклонника евроатлантизма, который советует нам переждать это президентство», — добавил глава немецкого МИД.

Маас сообщил, что главная цель политики ФРГ — создание суверенной, сильной Европы. «Только в тесном сотрудничестве с Францией и другими европейскими странами можно добиться баланса [в отношениях] с США», — уверен министр.

1 июня этого года США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы. Впоследствии стало известно, что Евросоюз пошел на уступки президенту США Дональду Трампу, чтобы не допустить торговой войны.

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