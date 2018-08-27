Страницу увольнявшего чиновников украинского блогера удалили

Страницу самого популярного украинского оппозиционного блогера Анатолия Шария удалили. Об этом он сообщил на своей запасной странице в Facebook.

«Как вы, наверное, заметили, атака продолжается, и сегодня без пояснений снесена моя основная верифицированная страница на фейсбук. Не расстраиваемся, мы все решим», — написал Шарий. Ранее 22 августа его заблокировали в социальной сети на 30 дней. Он имел верифицированный аккаунт с 280 тысячами подписчиков. Также блогер ведет канал на YouTube, на который подписано более 1,5 миллионов человек.

Его жена и коллега Ольга Шарий в своем Facebook предположила, что удаление страницы связано с грядущими президентскими и парламентскими выборами. «У Анатолия Шария удалили основной аккаунт с 280 000 подписчиков. Без объяснения причин, без писем, без уведомлений. Это стоит расценивать как начало предвыборного сезона?» — написала она.

Анатолий Шарий известен своим критическим отношением к действующей украинской власти. Он провел ряд расследований в отношении отдельных чиновников и политиков. Например, именно после его публикаций летом этого года украинский МИД уволил консула, уличенного в антисемитизме. После публикаций Шария также подал в отставку министр информационной политики Юрий Стець.

В начале августа Министерство информационной политики Украины на своем сайте анонсировало углубление сотрудничества с Facebook. Заместитель министра Дмитрий Золотухин встретился в Лондоне с ведущим специалистом социальной сети в сфере контртерроризма Эрин Мари Салтман. Среди прочего замминистра и представитель социальной сети обсудили возможное углубление сотрудничества в сфере обеспечения онлайн-безопасности и борьбы с «российским влиянием».

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