Владельцев устройств предупредили о слежке через микрофоны

Группа исследователей, занимающихся проблемами информационной безопасности, разработала технологию слежки за пользователями через микрофон, чтобы продемонстрировать уязвимость персональных устройств. О новой разработке специалистов сообщается в докладе, опубликованном на сайте Тель-Авивского университета.

Исследователи назвали наработку Synesthesia. Она заключается в подслушивании акустических шумов, которые исходят от экранов устройств. Со слов специалистов, прослушка возможна даже через встроенные записывающие устройства (к примеру, веб-камеры).

Человеческий слух не способен уловить изменения таких шумов, однако это возможно с помощью специального оборудования. В докладе ученые демонстрируют атаку через видеозвонок, когда злоумышленник проводит анализ слышимых звуков. В таком случае киберпреступник может понять, просматривает ли пользователь интернет-страницы или сосредоточен на окне видеовызова.

Технология Synesthesia названа в честь одноименного нейрологического феномена — синестезии. Он заключен в автоматическом отклике одной из сенсорных систем на раздражение другой системы. К такому явлению можно, например, отнести нервное раздражение от неприятных звуков или эмпатию прикосновений.

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