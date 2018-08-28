Американец уволил беременную сотрудницу и пожалел

Американка Камейша Дентон (Kameisha Denton) опубликовала на своей странице в Facebook скриншот переписки с боссом. Он решил уволить Дентон, узнав, что та беременна. Однако огласка кадрового решения повлияла на карьеру самого менеджера, сообщает ABC7.

Дентон, работавшая в крупной сети фастуфуда Jersey Mike, написала руководителю, что в декабре ей понадобится отпуск по беременности. Она уверяла, что сразу после родов вернется к исполнению своих обязанностей. Однако босс заявил, что сейчас «неподходящее время» для отпуска сотрудников, а также отметил, что Дентон не сообщила ему о своем положении во время собеседования. В финале послания он пожелал женщине удачи.

Дентон была поражена решением менеджера и решила обнародовать переписку. Ее публикация набрала более пяти сотен «реакций». «Я обычно не публикую личное, как это, но это вообще законно?» — негодовала она. Женщина сочла такое поведение работодателя дискриминирующим.

Как стало известно позднее, руководство сети Jersey Mikeуволило менеджера, избавившегося от Дентон. «Прежде всего, ей не нужно рассказывать ему во время любого разговора о своей беременности», — заявили юристы, представляющие торговую сеть. Также они отметили, что увольнять беременную — вопиющее нарушение трудового законодательства. Дентон предложили вернуться на прежнюю работу, однако она отказалась. Сейчас женщина рассматривает возможность подать в суд на Jersey Mike.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!