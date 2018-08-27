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Охранник полгода испускал газы на камеру и потерял работу

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Охранник больницы из Флориды Пол Флэрт (Paul Flart) в течение шести месяцев публиковал записи звуков своего газоиспускания в Instagram. Работодатели узнали об интернет-деятельности мужчины и уволили его, сообщает The Vice.

За полгода 31-летний Флэрт опубликовал более 70 роликов из медицинского учреждения. За это время на его страницу в Instagram подписалось около 45 тысяч пользователей из разных стран.

Got a fresh logo coming in very soon. Hope you all will like it. #paulflart #fart #security #observeandreport #nofakes #Flartarmy

Фото опубликовано @paulflart

«Мне писали люди из Голландии, Германии и Великобритании… Некоторые говорили, что их неделя была совсем дерьмовой, а затем они находили мои видео и начинали смеяться. Они счастливы, это приносит им радость», — заявил Флэрт в интервью журналистам. Он также добавил, что один из подписчиков написал, что после просмотра его роликов бросил употреблять героин.

Из-за необычайной популярности Флэрта на его страницу в Instagram обратили внимание работодатели. Они уволили мужчину за то, что тот множество раз нарушил политику частной охранной компании в отношении использования телефонов на работе. Кроме того, он записывал себя в форме в частной собственности клиента, что также было запрещено.

Бывший охранник уверен, что не останется без денег. Он намерен продолжать выпускать ролики с газоиспусканием.

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