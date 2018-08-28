Киану Ривз возбудил поклонников фотографией на коне

В сети появились фотографии канадского актера Киану Ривза со съемок фильма «Джон Уик 3». Пользователи Twitter остались в восторге от снимков.

На одном из кадров Ривз верхом на лошади приставляет пистолет к виску мотоциклиста. Основываясь на этой фотографии, юзеры предрекли судьбу предстоящей картины.

«"Джон Уик 3 — уже лучший фильм всех времен», — написал пользователь @Fade_to_Zach. Его пост набрал больше 120 тысяч лайков.

«Я в экстазе от новости, что действие "Джона Уика 3" разворачивается в Средневековье», — пошутил @JosephScrimshaw. Другой юзер попросил не беспокоить его до того момента, как лента появится в прокате.

Картина выйдет на экраны 17 мая 2019 года.

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