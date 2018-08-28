Раскрыто значение формы пупка

Ученые раскрыли, что говорит форма пупка о личности человека. Об этом сообщает The Sun.
По данным берлинского психолога Герхарда Райбманна, по его размеру можно определить не только основные черты характера, но и продолжительность жизни.
Согласно проведенному исследованию, обладатели выпирающего пупка — общительные и уверенные в себе оптимисты. Такие люди сложно уживаются с другими из-за своего бескомпромиссного характера. Их средняя продолжительность жизни — 72 года.
Глубокий круглый пупок — показатель скромности, отзывчивости и мягкосердечности. Средняя продолжительность жизни — 81 год. Круглый, но неглубокий пупок говорит о веселом нраве человека.
Узкий, вертикально вытянутый пупок обычно принадлежит щедрым и сдержанным личностям. Их продолжительность жизни — 75 лет.
Сплющенный горизонтально — у эмоционального человека со сложным характером. Чаще всего такие люди недоверчивы и иногда мстительны. Средняя продолжительность жизни — 68 лет.
Овальную форму назвали признаком гиперактивности и высокой чувствительности. Эти люди также ранимы и склонны переживать даже из-за мелких неприятностей. Их продолжительность жизни — 65 лет.
В феврале пластические хирурги рекомендовали женщинам новый вид косметической операции — изменение формы пупка (умбилопластика) и устранение пупочной грыжи. Умбилопластика позволяет устранить складки и деформацию пупка, которая появляется после потери серьезного избыточного веса либо беременности.