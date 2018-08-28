В американской школе несколько десятилетий безнаказанно растлевали детей

В элитной подготовительной школе американского штата Нью-Гэмпшир сотрудники годами растлевали воспитанников, пишет New York Daily News.

11 человек обвиняют в принуждении детей к действиям сексуального характера. Отмечается, что руководство игнорировало жалобы на поведение сотрудников и никогда не записывало проступки в их личные дела. Кроме того, правонарушители, несмотря на жалобы, могли беспрепятственно устроиться в дальнейшем на работу в другие школы.

В числе обвиненных работников подготовительной школы те, кто уже был уволен, ушел из школы по собственному желанию или умер.

Как пишет издание, учебное заведение опубликовало письмо, в котором принесло извинения жертвам насильственных действий: тем, кто заявил об этом и тем, кто не стал этого делать. «От имени школы мы принимаем всю ответственность за нанесенный пострадавшим урон и ошибки тех, кто должен был защитить от этого детей», — заявил директор школы Уильям Роусон.

В июле в Нью-Гэмпшире в сексуальной связи с девятью несовершеннолетними учениками обвинили школьного психолога. Прокурор потребовал для нее девять лет колонии.

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