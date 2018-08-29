Ребенок с аутизмом залез в скорую, устроил аварию и уехал в овраг

В американском штате Род-Айленд ребенок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и аутизмом залез в автомобиль скорой помощи и устроил аварию. Об этом сообщили в полицейском департаменте города Ковентри. Стражи порядка также выложили в Facebook видео произошедшего.

Полицейские помогали женщине, которая была вынуждена из-за сына покинуть собственную машину и идти вдоль шоссе. Офицеры попытались успокоить ребенка, который был очень беспокойным и возбужденным. Мальчик согласился посетить находившуюся неподалеку пожарную часть, чтобы его там осмотрели.

Как только семью привезли к пожарной станции, ребенок сорвался с места и понесся в гараж. Там он забрался в машину скорой помощи, запер водительскую дверь, запустил двигатель и переключил передачу. Автомобиль поехал вперед, задел полицейский внедорожник, затем пересек трассу, сбив мотоциклиста, и скатился в лесистый овраг.

Остановить его пытался один из пожарных, однако от пассажирской двери его откинуло. В результате несильно пострадал сам мальчик и спасатель, а также водитель мотоцикла. У него оказался сломан палец на руке.

Сотрудники полицейского департамента Ковентри отметили, что произошедшее ярко показывает проблемы, с которыми сталкиваются люди при работе с теми, кто страдает аутизмом. Они добавили, что отдают должное самоотверженности и стойкости родителей, которые ежедневно ухаживают за такими детьми.

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