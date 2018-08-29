Верховный суд Ямайки разрешил дреды

Верховный суд Ямайки разрешил школьнице посещать учебное заведение с дредами. Такое решение было принято в результате тяжбы матери 5-летней девочки и престижной общеобразовательной школы Кингстона, пишет The Washington Post.

Шерин Вирго (Sherine Virgo) подала иск после того, как на родительском собрании перед началом учебы директор предъявил требования состричь дреды с головы ребенка. По его словам, запрет на такие прически в школе связан с соображениями гигиены и во избежание распространения вшей. Однако женщина отказалась выполнить указание руководства.

«Не думала, что это будет проблемой, — сказала она. — Мы просто пытаемся дать дочери образование». Дело дошло до Верховного суда страны, который принял решение разрешить девочке посещать школу с дредами.

Победа Вирго — важный шаг в борьбе правозащитников с запретом на посещение школы детьми с дредами и естественной прической, говорят правозащитники. По мнению жителей Ямайки, отмена запрета искоренит историческую дискриминацию растаманов, для которых дреды являются частью культуры. В то же время отмечается, что подобные ограничения действуют в некоторых школах, но не прописаны в законе.

Вирго и ее дочь не причисляют себя к растаманами, однако носят дреды. «Это наши естественные волосы, это культура нашего народа, и это то, чем наделил нас Господь», — пояснила женщина.

Растаманы — последователи растафарианства — религиозного движения, появившегося на Ямайке в 30-х годах прошлого века. В настоящее время в растафарианстве насчитывается около 12 сект. Самая известная из них — "12 колен Израиля".

Одна из идей растафарианства состоит в том, что последний император Эфиопии Хайле Селласие I является потомком Соломона, Иудейским Львом и очередным воплощением Бога, избавителем избранной черной расы. Истинный Израиль, по представлениям растафариан, находится в Эфиопии.

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