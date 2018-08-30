Harman перевыпустила культовую линейку акустики

Компания Harman в рамках выставки IFA 2018 представила обновленную линейку Citation. Об этом рассказал представитель компании.

В Citation вошли восемь различных устройств, с помощью которых можно сформировать любую акустическую схема: полочные компоненты One и 100, стереосистемы 300 и 500 с дисплеем и сенсорным управлением, напольные динамики Tower, субвуфер Sub, саундбар Bar и компоненты Surround.

Все их можно объединить для того, чтобы сформировать многоканальный домашний кинотеатр либо целую мультирум-систему, где все компоненты будут играть синхронно. Корпус устройств обтянут тканью от текстильной фабрики Kvadrat и доступен в черном и светлом цветах. Также все устройства линейки, кроме Sub и Surround, поддерживают Google Ассистент.

Серия усилителей Citation появилась в 1950-х годах, а в 1959 году Harman/Kardon выпустила первый в мире ламповый усилитель с ультраширокой полосой частот Citation II. Позже компания выпустила Citation XX совместно с доктором Матти Отала, который были признан лучшим в истории. В 1983 году вышел Citation XXIII — первый FM-тюнер, в котором реализована технология active tracking.

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