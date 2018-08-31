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У россиян появился новый способ передать наследство

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С 1 сентября в Гражданский кодекс РФ вносятся изменения, которые позволят передавать бизнес и активы наследникам с помощью нового механизма. Речь идет о создании наследственного фонда, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Отмечается, что фонд позволит обезопасить наследственное имущество, защитить бизнес от недобросовестных партнеров и подстраховать неопытных наследников. С помощью фонда можно будет также передавать имущество по частям или при определенных условиях, продать с последующей передачей денег определенному лицу, отстранить наследников от управления бизнесом.

По информации газеты, наследственный фонд формируется и начинает функционировать после смерти владельца. С юридической точки зрения фонд — это наследник. Если решение о создании фонда принято, то необходимо написать завещание с указанием, в какие сроки и какое имущество передается в наследственный фонд, разработать устав и условия управления. В течение трех дней с момента его открытия нотариус должен передать документы на регистрацию в налоговый орган.

Фонд, отмечают эксперты газеты, позволит решить проблему выделения обязательной доли для несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей, иждивенцев наследодателя.

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