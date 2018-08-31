Вахтанг Кикабидзе попал в больницу

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе госпитализирован. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 31 августа.

Артист ответил на вопрос, пойдет ли он на похороны эстрадного певца Иосифа Кобзона. «Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице», — заявил 80-летний Кикабидзе.

Кикабидзе и Кобзон поссорились во время российско-грузинского конфликта в 2008 году.

Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Народный артист СССР 15 лет лечился от онкологического заболевания и умер от «прогрессирования болезни».

В июне Кикабидзе предрек крах России. По его словам, когда СССР распался в 1991 году, он очень обрадовался и накрыл стол. «Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах», — сказал он.

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