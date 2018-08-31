Разозлившиеся из-за Трампа в подгузниках лондонцы придумали месть мэру

Огромный надувной шар в форме мэра Лондона Садика Хана в бикини появился в небе над британской столицей. Так жители города выразят свой протест из-за разрешения властей поднять в воздух шар в форме президента США Дональда Трампа в подгузниках во время его визита в Соединенное Королевство в июле, пишет The Independent.

Организаторы протеста собрали 58 тысяч фунтов стерлингов на создание почти девятиметрового шара, который станет частью кампании по призыву убрать Хана с поста. Изображение градоначальника появится над Парламентской площадью в Вестминстере в субботу, 1 сентября.

«Раз уж воздушный шар Трампа-ребенка разрешили поднять в небо над Лондоном, запустим и шар Хана-ребенка и посмотрим, у всех ли есть свобода слова и разрешит ли мэр и правительство города нам это сделать», — говорится на странице сайта по сбору денег на проведение мероприятия.

В июле мэр Лондона разрешил протестующим запустить над зданием парламента небольшой дирижабль, изображающий президента США Дональда Трампа в виде кричащего младенца в подгузниках. Тогда в администрации отметили, что Хан поддерживает право на мирный протест и понимает, что он может иметь множество форм.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!