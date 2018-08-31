Подпитый японец вывалился с парома и очутился на необитаемом острове

В Японии выпивший пассажир парома уткнулся в телефон и упал за борт. Как сообщает информационный портал Sora News 24, ему удалось доплыть до ближайшего необитаемого острова и дождаться помощи.

Инцидент произошел на пароме, следующем из порта города Фукуока на остров Шиканошима. Среди прочих пассажиров на борту был 53-летний бизнесмен Хизатеру Соедзима. Примерно на 20-й минуте поездки он вышел на палубу, чтобы сделать несколько снимков заката. До этого мужчина немного выпил и не очень твердо стоял на ногах. Засмотревшись на изображение в телефоне, он выпал за борт.

В холодной воде Соедзима протрезвел и поплыл в сторону маяка на небольшом необитаемом острове Хашима. Когда он доплыл до берега, то рухнул на землю. Весь следующий день он провел лежа на песке, восстанавливая силы. На следующее утро он увидел проплывавший мимо рыбацкий траулер и привлек к себе внимание. Рыбакам не удалось подплыть близко к берегу из-за небольшой глубины, но они бросили Соедзиме бутылку со спортивным напитком и позвонили в береговую охрану.

Вскоре спасатели прибыли на остров и забрали Соедзиму. Его осмотрел врач и не обнаружил никаких травм, в тот же день мужчину отправили домой.

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