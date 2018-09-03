Путешествия
 
Последние новости
В банковском скандале в Эстонии всплыли миллиарды долларов из России
«Зенит» подписал футболиста сборной Италии
Орнелла Мути пожелала российский паспорт
Россиянин притворился квартиросъемщиком и отправился под суд 
В РПЦ раскритиковали наставников «Голоса» Шнурова и Басту за мат
Крупнейшая со времен холодной войны российская эскадра прошла возле Японии
«Союз» оказался продырявлен дрелью
Девочка примерила туфли и подцепила смертельную инфекцию
Россия отказалась от поставок нефтепродуктов в Белоруссию
Новости партнеров

Названо самое выгодное время бронирования отелей

Перейти в «Мою Ленту»

Онлайн-сервис путешествий Kayak проанализировал популярные для поездок направления за последний год и выяснил, в какие дни туристы могли сэкономить на бронировании жилья. Об этом сообщает Independent.

По мнению экспертов Kayak, нужно резервировать номера в непопулярный сезон. Оказалось, что самая выгодная ночь в Праге — 17 января (средняя цена за гостиничный номер опускается до двух тысяч рублей по сравнению с самой дорогой ночью — 29 декабря). В Марракеше 7 апреля жилье стоит почти в 10 раз дешевле, чем в самую дорогую ночь — 28 июля.

«Ни для кого не секрет, что поездка в непопулярный сезон может обойтись дешевле. Наше исследование показывает, что смена даты путешествия на несколько дней может быть очень выгодным решением. Поэтому те, кому важнее посмотреть место, а не насладиться приятной погодой, могут экономить и посмотреть мир, не тратя больших средств», — сказал директор Kayak Europe Джон-Ли Саез.

Ранее в августе онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» определил, в какие города осенью 2018 года можно слетать выгоднее, чем в аналогичный период прошлого года. Самыми подешевевшими рейсами в Европу оказались Москва — Варна (дешевле на 37 процентов по сравнению с осенью 2017 года), Москва — Бургас (дешевле на 32 процента) и Москва — Берлин (дешевле на 27 процентов).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
THESE ARE THE CHEAPEST DATES TO BOOK A FLIGHT
Названы самые выгодные направления для путешествий осенью
Назван российский город с самым дешевым жильем
Путешествия
Путешествия00:01Сегодня
Пожары в Португалии

«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»

Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
06:30 1 сентября

Boeing со 164 пассажирами скатился в реку после приземления в Сочи

19:46Сегодня

«Косивший» от армии мужчина полгода прожил в аэропорту

18:12Сегодня

Отсутствие отпуска оказалось опасным для здоровья

Путешествия00:0124 августа
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте

«Привет, красавица! Пообщаемся?»

Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
16:4125 августа

Тело россиянки 30 лет пролежало на Эльбрусе

15:14Сегодня

Проживший неделю в аэропорту азиат спасался лапшой и тунцом

13:44Сегодня

Взорвавшийся в самолете перцовый баллончик вызвал массовую панику на борту

Путешествия00:4516 августа

«Слезь, скотина, мне не видно!»

Этот город сходит с ума и катится в Средневековье. Иногда туда приезжают русские
12:0311 августа

Статую святого XII века осквернили синей кошачьей мордой

10:36 1 сентября

Загранпаспорт стал доступнее

13:10 1 сентября

Раскрыта вероятная причина аварии с загоревшимся самолетом в Сочи

Россия
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
Обиженный российский завуч стал хакером и отыгрался на школьниках c учителями
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Воробьев и Лавров навестили учеников гимназии имени Примакова
В российском регионе впервые со времен Медведева открыли новую школу
США уличили в грубой вербовке россиян
Все материалы
Мир
Последний герой
Маккейна хоронит вся Америка. Его гроб понесет россиянин
Британский ловец педофилов нашел «преступника» и сел в тюрьму
Корейцы отправятся на поиски скрытых камер в туалетах
В Великобритании сравнили живучесть Мэй и Распутина
В Германии вынесли приговор мигранту-убийце 15-летней девушки
«Исламское государство» обеднело
Израильтяне защитят американских школьников от расстрелов
Все материалы
Бывший СССР
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Россию заподозрили в создании искусственных очередей на границе с Крымом
Определено будущее Договора о дружбе Украины с Россией
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Раскрыта реакция Москвы на непризнание Белоруссией Крыма российским
Песков поведал об «угрозах» Путина в адрес Порошенко
Все материалы
Экономика
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Илон МаскСела батарейка
Илон Маск тянет Tesla на дно. Не спасет даже марихуана
Экспедиция Института океанологии начала изучение черноморских дельфинов
Российский госбанк ушел из США
Подсчитана задолженность россиян перед банками
В России снова начал дорожать бензин
Все материалы
Силовые структуры
Магнат в законе
Он стал овощным королем России. Его обвиняли в убийстве главного мафиози страны
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина осудили за песню «Я русский»
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Вора в законе Папуну поймали в Киеве
Установлена личность подозреваемого в убийстве полицейского в московском метро
Все материалы
Наука и техника
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Смертельная забава
Возрождение динозавров стало реальностью: Jurassic World Evolution
США закупились украинским оружием
«Союз» оказался продырявлен дрелью
Обнаружены принадлежавшие Клеопатре древние реликвии
Найдены следы существовавшей до пирамид древней цивилизации
Все материалы
Спорт
Весь в белом
Он сделал из «Реала» многомиллионную империю. За что его ненавидят?
«Зенит» подписал футболиста сборной Италии
Футболисты сборной России обзавелись усами в честь дня рождения Черчесова
Назван новый капитан сборной России по футболу
Норвежская лыжница умерла от остановки сердца
Квят вернется в «Формулу-1»
«Россия понравилась, но это другая страна»
Сын первой ракетки СССР играет за Германию. Он в шаге от вершины
Все материалы
Культура
Рай на шабаше
Ведьмы, Том Йорк и стена в «Суспирии» и резня от Майка Ли: Венеция-2018
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
«Евнухи, пожалуй, все-таки ближе к женщинам»
Каким видели секс жители античной, средневековой и фашистcкой Европы
Названы лучшие фильмы о школьниках и школьницах всех времен
В клипе «Ленинграда» про Вия призвали поднять кое-что вместо век
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах величайшей певицы в истории
Рэпер Face объявил себя врагом государства и сравнил Россию с зоной
Все материалы
Интернет и СМИ
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
На военного корреспондента из России напали в прямом эфире
«Идеальное утро» популярного блогера привело подписчиков в ярость
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
Блогер погибла во время поездки на яхте миллиардера
РИА Новости разглядело пропаганду гомосексуализма в японских мультиках
Все материалы
Ценности
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Раскрыта судьба оголяющих щиколотки джинсов
Модный дом Céline перестал быть Céline
В России бивни мамонта пустили на новый iPhone
Найден способ избавиться от помады на зубах
Все материалы
Путешествия
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
Названо самое выгодное время бронирования отелей
«Косивший» от армии мужчина полгода прожил в аэропорту
Отсутствие отпуска оказалось опасным для здоровья
Проживший неделю в аэропорту азиат спасался лапшой и тунцом
Все материалы
Из жизни
«Здесь гораздо меньше понтов»
История россиянки о жизни в Вене
Пугающие видения
Ночной кошмар и сонный паралич наяву: август глазами обычных людей
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
На юге Африки устроили массовый отстрел слонов
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Все материалы
Армия Ли
От выпуска холодильников до покупки Volvo — как китайцы из Geely завоевывают мир
Внедорожные микроавтобусы
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник
Видео: Lada за миллион
И другие новинки марки на Московском автосалоне — изучаем вживую
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
Всю эволюцию Honda NSX уместили в пятиминутный ролик
Honda CR-V вернулась в Японию после двухлетнего перерыва
Показана «возрожденная» Lancia Delta Integrale
Все материалы
Он вам не диван
Узнаете ли вы эту мебель из советских квартир?
«Жить стало очень хреново»
Откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Старые площади
В Москве все-таки есть дешевые квартиры. Где их искать?
Центробанк зафиксировал рост ипотечной ставки
Цыганский табор проклял отключивших свет и воду коммунальщиков
Пенсионер поселился на сосне и решил позвать Путина в гости
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Все материалы