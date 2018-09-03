Названо самое выгодное время бронирования отелей

Онлайн-сервис путешествий Kayak проанализировал популярные для поездок направления за последний год и выяснил, в какие дни туристы могли сэкономить на бронировании жилья. Об этом сообщает Independent.

По мнению экспертов Kayak, нужно резервировать номера в непопулярный сезон. Оказалось, что самая выгодная ночь в Праге — 17 января (средняя цена за гостиничный номер опускается до двух тысяч рублей по сравнению с самой дорогой ночью — 29 декабря). В Марракеше 7 апреля жилье стоит почти в 10 раз дешевле, чем в самую дорогую ночь — 28 июля.

«Ни для кого не секрет, что поездка в непопулярный сезон может обойтись дешевле. Наше исследование показывает, что смена даты путешествия на несколько дней может быть очень выгодным решением. Поэтому те, кому важнее посмотреть место, а не насладиться приятной погодой, могут экономить и посмотреть мир, не тратя больших средств», — сказал директор Kayak Europe Джон-Ли Саез.

Материалы по теме Свобода недорого Молодым людям станет проще путешествовать. Где они будут жить?

Ранее в августе онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» определил, в какие города осенью 2018 года можно слетать выгоднее, чем в аналогичный период прошлого года. Самыми подешевевшими рейсами в Европу оказались Москва — Варна (дешевле на 37 процентов по сравнению с осенью 2017 года), Москва — Бургас (дешевле на 32 процента) и Москва — Берлин (дешевле на 27 процентов).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!