Обладатели самых долгих отношений в мире раскрыли свой секрет

Житель Японии Масао Матсумото (Masao Matsumoto) и его жена Мияко (Miyako) официально признаны обладателями самых долгих в мире брачных отношений. Об этом сообщает Reuters.

Пара заключила брак в октябре 1937 года. На данный момент Матсумото 108 лет, а его жене — 100. Рекорд был официально зафиксирован, японцы получили сертификат Книги рекордов Гиннесса.

«Я так рада. Думаю, дело в моем терпении», — со смехом заключила Мияко.

Чете Матсумото так и не удалось сыграть свадьбу, поскольку Масао отправили на войну в качестве солдата. Тем не менее эта деталь не помешала паре обзавестись большим количеством детей и внуков. Самый юный, 25-й по счету правнук родился в прошлом месяце.

Их дочь Хироми (Hiromi) заверила, что получение сертификата для них — большая честь.

Рекорд по самому продолжительному в истории человечества браку принадлежит норвежской паре Карлу и Гурден Дольвен. Их совокупный возраст составлял 210 лет, 1 месяц и 34 дня. В 2004 году Гурден умерла.

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