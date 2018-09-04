Россиянин и украинец названы лучшими молодыми фотографами в мире

Ведущий журнал о фотографии Foam составил список из 20 лучших молодых фотографов со всего мира. Шорт-лист опубликован на сайте голландского издания.

В список попали Флориан Амозер (Швейцария), Хэ Бо (Китай), Мэйзи Казенс (Великобритания), Сильвэн Кузине-Жак (Франция), братья Жалан и Жибриль Дюримель (Франция), Софи Габриэль (Австралия), Эрик Гиамфи (Гана), Томас Хаузер (Германия), Грегори Эдди Джонс (США), Стелиос Каллинику (Кипр), Такаши Кавашима (Япония), Лилли Люле (Германия), Джайя Пелупесси (Нидерланды), Дэниэл Ши (США), Сента Симонд (Швейцария), Сальваторе Витале (Италия), Кармен Уинант (США) и Чен Ци (Китай).

Также среди лучших фотографов оказались украинец Валентин Бо и россиянин Дима Комаров.

Как заявили в журнале, в этом году свои портфолио на конкурс Foam Talent прислали 1853 фотографа из 74 стран. Участником мог стать любой автор младше 35 лет. Работы финалистов будут опубликованы в 53-м номере издания, который выйдет в декабре.

В 2019 году они смогут принять участие в различных международных выставках и конференциях, которые пройдут в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Франкфурте, а также получат возможность попасть в коллекцию фонда Deutsche Börse Photography Foundation.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!