Российский смартфон назвали неполноценным

Созданный для госслужащих смартфон от «Ростелекома» остается неполноценным, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. Об этом пишет Rambler News Service.

«У меня есть такой телефон. Проблема — в отсутствии экосреды, нет большого количества приложений, смартфон неполноценный не из-за технических характеристик, а из-за отсутствия достаточного количества приложений», — сообщил Носков.

В начале августа сообщалось, что перевод чиновников и работников госкомпаний на смартфоны с российской операционной системой обойдется в 160 миллиардов рублей. Ожидается, что до 2021 года на смартфоны с ОС Sailfish от «Ростелекома» переведут 7,9 миллиона человек. Тариф за «оказание комплексной услуги» составит 13,1 тысячи рублей в год на человека.

Sailfish OS — операционная система на ядре Linux, созданная в 2012 году финской компанией Jolla. Ее основатели являются выходцами из Nokia, а один из акционеров — группа ЕСН. На смартфонах с Sailfish можно запускать приложения, написанные для Android. В июне 2015 года консорциум компаний Jolla совместно с партнерами выиграла конкурс Минкомсвязи по импортозамещению мобильной ОС. Вторым участником конкурса был НИИ СОКБ с операционной системой Tizen, которую совместно разрабатывали Intel и Samsung.

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