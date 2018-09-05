Придорожное кафе оскорбило одновременно женщин и чернокожих

Американцы распекли в социальных сетях сеть ресторанов быстрого питания Arby's за объявление у одного из придорожных кафе. «Теперь нанимаем негров (в объявлении указывалось уничижительная форма этого слова) и шлюх», — гласила надпись под вывеской ресторана в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота.

Вывеску с оскорбительной фразой 1 сентября заметили проезжающие мимо водители. Они опубликовали фотоподтверждение в социальных сетях и попросили сеть закусочных прокомментировать объявления.

«По дороге в парикмахерскую этим утром на Бруклинском бульваре», — написал в Twitter местный коуч и радиоведущий Ларри МакКензи (Larry McKenzie).

«Этот расизм был замечен на знаке у вашего магазина в Бруклин-Парк сегодня утром, и соучастники этого должны быть немедленно призваны к ответу!» — поддержала его директор центра экономической интеграции Таванна Блэк (Tawanna Black).

Общественный резонанс вынудил представителей Arby's ответить на претензии. В компании заявили, что сеть кто-то скомпрометировал и оскорбительную вывеску убрали сразу после того, как заметили. Ресторан принес извинения всем, кто ее увидел. «Мы сотрудничаем с местными правоохранительными органами и будем принимать соответствующие меры против тех, кто в этом участвовал», — заверили в Arby's.

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