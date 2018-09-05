На Урале произошло мощное землетрясение

В ночь на 5 сентября на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает «URA.RU».

Эпицентр землетрясения был зарегистрирован на глубине 10 километров в 133 километрах к востоку от Уфы, в районе города Катав-Ивановск, толчки почувствовали жители Челябинской и Свердловской областей.

Удар стихии произошел в районе 02:00 мск. По утверждению очевидцев, толчки продолжались около минуты.

Жертв и пострадавших нет, строения и инфраструктура не пострадали.

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