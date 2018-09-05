Названа новая причина долгой жизни

Исследователи из Института эволюционной биологии в Испании определили различия в генах, которые позволяют людям жить дольше, чем другие представители отряда приматов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые проанализировали мутации в ДНК среди различных приматов, чтобы узнать, какие генетические варианты дают Homo sapiens преимущество — долголетие. Считается, что эти гены также позволяют виду прожить достаточно долго, чтобы обзавестись большим числом потомства. Кроме того, исследователи определили статистические закономерности между максимальной продолжительностью жизни и другими характеристиками жизненного цикла, которые способствуют здоровью и выживанию.

Оказалось, что только три вида превосходят по долголетию другие виды приматов — человек и два вида макак. Эти животные стали эталоном для сравнения генетических последовательностей среди данного отряда. Ученые выявили 25 вариантов ДНК, которые развились у каждого вида отдельно. Показано, что эти гены связаны с функционированием сердечно-сосудистой системы, в частности с заживлением ран и процессом свертывания крови.

По мнению исследователей, существуют и другие генетические факторы, определяющие продолжительность жизни. Для их выявления потребуются новые исследования с большим числом видов обезьян.

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