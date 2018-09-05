Российский депутат взяла младенца на заседания и возмутила коллег

Депутат Астраханской думы Елена Шеина получила предупреждение за то, что принесла на совещания свою новорожденную дочь. Об этом написал ее муж, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин в своем Facebook.

К своему посту он приложил фотографию заключения комиссии по регламенту и депутатской этике. Из него следует, что Шеина дважды в августе появлялась на заседании комитетов с ребенком. При этом подчеркивается, что «работа указанных органов была затруднена».

«Часть 5 статьи 2 регламента Думы Астраханской области не допускает присутствия лиц, не являющихся депутатами Думы, на местах, отведенных для работы депутатов Думы. Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения указанных норм и правил», — говорится в заключении комиссии.

Шеин добавил, что его жене были высказаны и более грубые претензии. «Высказанные вами приватно пожелания нанять прислугу и оставлять Ольгу Олеговну (дочь — прим. «Лента.ру») с ней приняты быть не могут», — заявил он.

В июле в США модель Мара Мартин вышла на подиум в бикини, кормя грудью свою пятимесячную дочь. Ее участие в шоу было согласовано с организаторами мероприятия — журналом Sports Illustrated.

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