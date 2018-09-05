Лавров назвал цель активности США на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не видит иных целей США на Украине, кроме как создание опасного очага напряженности рядом с Россией. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Я хочу у них спросить: У вас-то какой интерес на Украине? На расстоянии в десять тысяч километров. Я не знаю, что Соединенные Штаты ищут на Украине, кроме того, что они хотят создать новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно на границе с Российской Федерацией», — сказал он.

2 сентября разведка самопровозглашенной ДНР отметила прибытие большого количества высокопоставленные военных из США и Канады в зону боевых действий в Донбассе. Согласно добытой информации, прибывшие наемники и командиры будут принимать непосредственное участие в наступательной операции, которую готовят Вооруженные силы Украины.

30 августа министр Армии (сухопутных войск) США Марк Эспер признался, что США направили своих военных специалистов на Украину, чтобы извлечь для себя уроки из конфликта в Донбассе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. Украинские власти регулярно обвиняют РФ в причастности к вооруженному конфликту на юго-востоке. Москва опровергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

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