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Хамство в разговоре с полицейским лишило туристов 10 тысяч долларов

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В американском городе Чарльз-Таун, штат Западная Вирджиния, полицейские отобрали у туристов 10 тысяч долларов и три месяца отказывались возвращать. Об этом сообщает сайт nj.com.

В начале июня Димитриос Парлиас и Тоня Смит направлялись в Чарльз-Таун, чтобы посетить игорный дом. За несколько дней семейная пара из штата Нью-Джерси выиграла в казино более 10 тысяч долларов и не планировала на этом останавливаться.

На окраине города их автомобиль остановил полицейский. Он проверил водительские права, приказал сидевшему за рулем мужчине выйти из машины и спросил: «Сколько у вас при себе денег?» Тот отказался отвечать: «Это вопрос, который задают воры, а не полицейские».

Тогда страж порядка надел на водителя наручники, выгнал из автомобиля его беременную жену и вызвал подкрепление с собакой для поиска наркотиков. Несмотря на отсутствие ордера на обыск, он два часа осматривал машину вместе с другим полицейским.

Не найдя контрабанду, они отобрали у Парлиаса и Смит 10 478 долларов и множество подарочных карт казино, которые показались им подозрительными, после чего отпустили. На возвращение домой у семейной пары осталось два доллара.

Все лето они добивались правды и опасались, что больше никогда не увидят выигранных денег. Как отмечает издание, в Западной Вирджинии правоохранительные органы имеют право конфисковать любое имущество, если есть основания подозревать, что оно использовалось или может быть использовано для нарушения законов штата.

Супругам не удавалось добиться от полиции ответа, пока их историей не заинтересовалась член городского совета Чарльз-Тауна. Затем о пропавших 10 тысячах написали в местной газете. Лишь после этого семейной паре позвонили из полиции и сообщили, что в их действиях не найдено состава преступления, поэтому деньги можно забрать.

Хотя отобранное имущество удалось получить обратно, игроки из Нью-Джерси по-прежнему возмущены. «Больше в этот штат ни ногой, — заявила Смит. — Я до сих пор нервничаю, когда вижу полицейских. Во что превратилась страна, в которой мы живем?»

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