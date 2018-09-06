У туристов появится препятствие на пути в самую посещаемую страну

Власти Парижа намерены поднять вопрос о запрете использования в городе популярного онлайн-сервиса для бронирования жилья Airbnb. Об этом сообщает Daily Mail.

Член городского совета по недвижимости Ян Броссат (Ian Brossat) заявил, что такие меры необходимо принять, чтобы предотвратить превращение города в «музей под открытым небом».

«В каждой четвертой квартире Парижа живут неместные. Мы хотим, чтобы Париж стал городом, жить в котором сможет себе позволить любой представитель среднего класса? Или мы все-таки хотим сделать его площадкой для саудовских и американских миллиардеров?» — возмутился Броссат.

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На данный момент на платформе Airbnb размещено около 60 тысяч объявлений с предложениями аренды жилья в Париже.

Запретить краткосрочную аренду предлагается в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м округах Парижа — как раз там, где располагаются его главные достопримечательности.

Ранее в сентябре Всемирная туристическая организация ООН составила список самых посещаемых иностранцами стран мира. Первое место заняла Франция, удерживающая эту позицию на протяжении двух лет. В 2017 году ее посетили 86,9 миллиона туристов. На втором месте оказалась Испания с 81,8 миллиона гостей, на третьем — США (75,9 миллиона).

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