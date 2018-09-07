В Саратове объявили карантин из-за бешеного ежа

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев ввел карантин из-за бешеного ежа. Соответствующее постановление доступно на сайте официального публикатора субъекта.

Временная изоляция распространяется на ветеринарную клинику, где был прооперирован бешеный еж, и на места в радиусе ста метров, где он находился до и после операции. Как следует из документа, зверька нашли жители садоводческого товарищества «Вега» и отнесли в ветклинику. Однако спасти его не удалось, и еж скончался в квартире многоэтажного дома.

Согласно постановлению губернатора, прием животных запрещен в ветклинике на весь период карантина. Также в неблагополучных пунктах не разрешается проводить выставки и мероприятия по дрессировке животных, продавать их или вывозить за пределы местности. Ликвидацией очага заболевания в потенциально зараженных районах необходимо заняться ветеринарам, постановил губернатор.

В июне сообщалось, что жительница штата Джорджия убила бешеную рысь, которая набросилась на нее во дворе дома. На следующий день американка узнала, что тест на бешенство показал положительный результат.

В том же месяце стало известно, что самый толстый в мире еж сел на диету. Его вес составляет 2,3 килограмма, что превышает норму в четыре раза.

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