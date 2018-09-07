Экономика
 
Последние новости
Украинская разведка назвала организатора убийства Захарченко
Власти усложнят ипотеку для бедных
Публикация в сети спасла умирающему путешественнику жизнь
Глава «Газпрома» попал в аварию в Москве 
Полиция начала розыск сбежавшей в Сирию москвички и ее ребенка
Российский следователь нахамил проклявшей его пенсионерке и пожалел
Женщина-полицейский ошиблась дверью и застрелила хозяина квартиры
Франция обвинила Россию в шпионаже
Найден способ вернуть в Россию миллиарды
Захарченко захотели видеть во главе ДНР
Новости партнеров

Турция нашла способ защититься от США

Перейти в «Мою Ленту»
Берат Албайрак

Правительство Турции потребовало от экспортеров переводить большую часть валютной выручки в лиры, чтобы поддержать национальную валюту. Об этом говорится в указе кабинета министров, передает Reuters.

Теперь экспортеры должны конвертировать в лиры 80 процентов от полученной выручки, отмечается в документе. На это им дается 180 дней с момента зачисления средств на счет. Такая мера будет действовать ближайшие шесть месяцев, после чего власти рассмотрят возможность продления.

Министр финансов Берат Албайрак уже провел встречу с ведущими экспортерами, после которой пообещал учесть их основные требования.

Опрошенные изданием экономисты отмечают, что такой подход может негативно сказаться на компаниях, закупающих сырье за границей или имеющих валютный долг. «Возникнет проблема, когда наступит дата погашения кредита или вам понадобится купить сырье за иностранную валюту», — указал представитель Союза торговых палат и товарных бирж Турции Шереф Файят.

Другой собеседник подсчитал, что выполнение требований правительства обойдется экспортерам в 3-4 миллиарда долларов в ближайшие полгода.

Турецкая лира резко ослабла в августе на фоне конфликта с США. Вашингтон потребовал от Анкары выдать пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в организации госпереворота. В ответ на отказ США ввели пошлины на турецкий алюминий. С начала года лира потеряла более 40 процентов своей стоимости.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Турция обязала экспортеров конвертировать выручку в лиры для поддержки своей валюты
В обвале рубля обвинили Турцию и Аргентину
Эрдоган призвал отказаться от «вредоносного» доллара
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Черный пепел

Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
16:59Сегодня

На Красноярской ТЭЦ-1 начали строить экологически безопасную дымовую трубу

17:26 5 сентября

Союз вкладчиков призвал провести референдум по изменению статуса Банка России

16:55Сегодня

В ФНС рассказали о цифровой трансформации международной налоговой системы

Экономика11:07 6 сентября

Льняной ренессанс

Предприниматели встраиваются в мировой тренд
09:26 5 сентября

Прокуратуру попросили проверить проведенный властями Иркутской области аукцион

16:34Сегодня

Самый богатый китаец останется без работы

16:40Сегодня

Доходы России от нефти выросли

Экономика16:1829 августа

Песочное счастье

Организатор арт-студии о том, как важно быть ребенком
20:33 4 сентября

Сечин заявил о давней приверженности «Роснефти» принципам пенсионной реформы

15:26Сегодня

В обвале рубля обвинили Турцию и Аргентину

16:14Сегодня

В правительстве оценили влияние пенсионной реформы на бюджет

Россия
«Жжение на лице не проходило весь день»
Жители Крыма жалуются на ожоги, отравления и астму. Всему виной выброс кислоты
«Люди стесняются сейчас даже свадьбы играть»
В Беслане много лет пытаются начать новую жизнь. Но не могут
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Сенатор Беляков ополчился на Шнура и YouTube
Аграриям Подмосковья выделили дополнительные миллионы
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
«Это был настоящий бизнес»
В СССР были нищие. Некоторые из них неплохо зарабатывали
Все материалы
Мир
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
Женщина-полицейский ошиблась дверью и застрелила хозяина квартиры
Франция обвинила Россию в шпионаже
Страны НАТО начали готовиться к крупнейшим после распада СССР учениям
Британцев напугали вторым флаконом с «Новичком»
Синие киты
Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей
Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»
Все материалы
Бывший СССР
В ДНР сменилась власть
Окружение Захарченко бежало в Россию
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Окружение Захарченко бежало в Россию
Сбежавший в Россию соратник Захарченко обогатился на сотни миллионов рублей
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Пушилин возглавил ДНР
Все материалы
Экономика
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Льняной ренессанс
Предприниматели встраиваются в мировой тренд
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
На Красноярской ТЭЦ-1 начали строить экологически безопасную дымовую трубу
Турция нашла способ защититься от США
В ФНС рассказали о цифровой трансформации международной налоговой системы
Самый богатый китаец останется без работы
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Охранники, росгвардейцы и кавказцы устроили бойню в «Москва-Сити». Пострадали все
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Вор в законе Зураб Кутаисский спрятался у тещи
Заявившийся в СИЗО с наркотиками адвокат сел на десять лет
Укравшему полмиллиарда рублей чиновнику сократили срок
В Петербурге задержали заподозренного в педофилии американца и показали его фото
Все материалы
Наука и техника
Не слипнется
Он прыгает по домам и избивает злодеев, но круто ли это? Обзор Spider-Man
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Россия обновит «Русланы» без Украины
Объяснено появление загадочных узоров на поверхности Луны
«Армата» получила летальную суперпушку
В России рассказали о методах возможной войны с США
Все материалы
Спорт
«Меня дважды пырнули ножом»
Британский боец чудом выжил в драке, а теперь покоряет UFC
Неймар попросился обратно в «Барселону»
Виктору Ану предрекли возвращение в Россию
Двукратную олимпийскую чемпионку парализовало
Российский биатлон отказались восстанавливать в правах
В отказе восстанавливать российский биатлон в правах обнаружился след Родченкова
«Звездность» Дзюбы назвали незаслуженной
Все материалы
Культура
Последний бандит
Умер секс-символ XX века Берт Рейнолдс
Женщины сложной судьбы
Провал, успех и привет феминисткам: Венеция-2018
Где твоя жена, чувак
Самый грандиозный в истории фильм о куколде и страсти по Австралии: Венеция-2018
Жерар Депардье приехал в Северную Корею и загрустил
Панин предупредил о появлении Лжепанина
Умер народный артист России Николай Черныш
Названы главные сериалы осени
Все материалы
Интернет и СМИ
Обреченные на смерть
Люди живут в постоянной войне с миром и самими собой. Грани стерлись
Популярный блокировщик рекламы оказался шпионом
Публикация в сети спасла умирающему путешественнику жизнь
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Человек без ноги и бегун с лишней ногой мелькнули в прямом эфире
Илон Маск употребил наркотик в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Меган Маркл перестала соответствовать королевской семье
Увеличение ягодиц оказалось опасным для жизни
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Канье Уэст втянулся в порноиндустрию
Все материалы
Путешествия
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
Турист сорвался со скалы и погиб во время селфи у водопада
Житель Феодосии заснял мощнейший смерч над морем
Россиянин стащил 10 порций шашлыка и бросился с ними в море в Таиланде
Назван самый дорогой страховой случай с российскими туристами
Все материалы
Из жизни
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Партнерский материал
Друзья навек
У великих людей были выдающиеся питомцы
Хамство в разговоре с полицейским лишило туристов 10 тысяч долларов
«Чудовищный» аллигатор с американской военной базы попал на видео
Блудный сын объявился после просьбы умирающей матери
Борис Джонсон за два месяца потерял работу и жену
Все материалы
И снова «Веста»: 25 бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей российского рынка в августе 2018 года
Самые мощные тракторы
Шесть тракторов дороже суперкаров, которые вспашут поле быстрее торнадо
Якорь мне в...
Чем Renault Dokker лучше кроссовера? Длительный тест «каблука» не для подкаблучника
Видео: краш-тесты суперкаров
Посмотрите, как во время испытаний об стену разбивают миллионы долларов
Lexus показал первое изображение «четвертого флагмана»
Новый BMW X5 стал подключаемым гибридом
В Калифорнии проведут первую официальную гонку тракторов Porsche
Все материалы
Дом
Тесный контакт
Почему москвичи не хотят жить в многокомнатных квартирах
Восстание квартир
Почему аренда жилья в России опять дорожает
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Степаненко отказалась от квартиры-музея Петросяна
Ипотечное бремя россиян стало легче
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Все материалы