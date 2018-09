Россиянам покажут искусство Катара

В Москве в рамках ярмарки Cosmoscow стартовала выставка What we are made of, объединяющая произведения нескольких катарских художников разных поколений. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Экспозиция выставки What we are made of, посетить которую можно с 7 сентября 2018 года по 9 сентября 2018 года, разделена на две части. В первой представлены работы ведущих и наиболее активных катарских художников, каждый из которых известен благодаря своему влиянию и культурной деятельности. А вторая часть посвящена феминистскому искусству Катара, состоящему из скульптур и инсталляций известных катарских художниц.

Куратором выставки стала историк искусства Рим Фадда, которая с 2010 по 2016 год была младшим хранителем собрания искусства Ближнего Востока филиала Музея современного искусства Соломона Гуггенхайма, расположенного в Абу-Даби. В качестве куратора она сделала большой вклад в разработку стратегии развития музея и в формирование коллекции искусства Западной Азии и Северной Африки.

В августе 2017 года Катар упростил визовый режим для граждан 80 стран, в том числе россиян. С того момента для поездки в это государство российским туристам достаточно иметь при себе заграничный паспорт сроком действия не менее полугода и обратный билет. Упрощение визового режима стало частью стратегии государства по диверсификации экономики и продвижению туризма.

