Виновником аварии с премьер-министром Абхазии стал водитель без прав

За рулем автомобиля, спровоцировавшего ДТП, в котором погиб премьер-министр частично признанной республики Абхазия Геннадий Гагулия, находился водитель без прав. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД республики.

Как установили в полиции, за рулем ВАЗ-21099 сидел Хаджарат Тарсман 1996 года рождения, он находился в состоянии наркотического опьянения и нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу кортежу с мигалками.

О смерти Геннадия Гагулии стало известно ночью 9 сентября. Сообщалось, что кортеж, в котором следовал глава правительства республики, возвращался из Сирии, где с государственным визитом находился президент Абхазии. ДТП произошло недалеко от милицейского поста Мюссера на отрезке дороги «Псоу — Сухум».

После столкновения с ехавшим навстречу автомобилем машина с премьер-министром вылетела в кювет. Премьер-министр погиб, его охранник и водитель получили травмы.

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