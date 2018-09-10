Пообещавший Путину поддержку на выборах рабочий стал депутатом

Представитель профсоюзной организации «ГАЗ» Артем Баранов, в конце прошлого года задавший президенту России Владимиру Путину вопрос о том, пойдет ли он на новый срок, победил на дополнительных выборах депутата заксобрания Нижегородской области, сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, Баранов был выдвинут партией «Единая Россия» и набрал на выборах 56 процентов голосов.
Рабочий стал известен после того, как в декабре 2017 года в ходе посещения Путиным завода «ГАЗ» пообещал главе государства поддержку работников автозавода на президентских выборах. «Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за вас, ГАЗ — за вас», — заверил он.
После его слов Путин сказал, что будет баллотироваться на президентских выборах в марте 2018 года.
9 сентября в России проходил единый день голосования: были выбраны главы 22 регионов, прошли выборы в местные парламенты, муниципальные собрания, выборы мэров, а также довыборы депутатов Государственной Думы.