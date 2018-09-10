Беременная невеста с женихом пережили аварию в день свадьбы

В Великобритании беременная невеста и жених попали в аварию и провели в больнице большую часть дня свадьбы. Как сообщает издание New York Post, они намерены попытаться отпраздновать знаковый день еще раз.

Свадьба Челси и Шейн Харви (Chelsea и Shane Harvey) проходила в марте. После церемонии они направились в ресторан на своей машине ради экономии денег. Однако из-за снегопада и волнения жених не справился с управлением на скользком участке дороги, и их автомобиль перевернулся. Свидетель со стороны жениха, ехавший за ними, немедленно позвонил в службу спасения.

«Моим главным приоритетом был ребенок. Я вырвалась из машины с криками, что я беременна. Пока не приехали врачи, я сидела и тряслась в другой машине», — рассказала Челси. Прибывшие на место сотрудники полиции провели жениху тест на алкоголь, позже их доставили в больницу. Невесте сделали УЗИ, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Молодожены отделались ссадинами и ушибами, ребенок не пострадал.

Спустя три часа после начала вечеринки молодожены приехали в ресторан. Но не прошло и двух часов, как падчерица Челси шестилетняя Изабель врезалась в стол и получила рассечение носа. На вызов приехала та же бригада скорой помощи, ребенка госпитализировали и наложили ему швы.

Теперь пара планирует провести еще одну вечеринку спустя полгода после свадьбы и взять на нее новорожденную дочь Эмику. «Все говорили, что нам очень повезло, что все обошлось. Я верю, что нас оберегал кто-то свыше. Но это была не свадьба — большую часть вечера мы провели в больнице», — посетовала Челси.

После всего случившегося им согласились бесплатно предоставить ресторан в аренду 15 сентября. Фотограф также вызвался поснимать их бесплатно, а диджей готов сделать солидную скидку.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!