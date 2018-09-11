Москвичей пригласили на дворовую вечеринку в бывшей промзоне

В Москве состоится юбилейная дворовая вечеринка Jameson Block Party. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уже пятая по счету вечеринка пройдет в субботу, 29 сентября, в новом необычном формате Restricted Area. Гостей приглашают на территорию бывшей промзоны, где для них выступят Sarah Farina, DJ Mark Schedrin & Timofey, DJ Пирумов и Леонид Липелис. Хайлайнером программы станет британская группа Ginger Snaps, которая впервые приедет в Россию специально для Jameson Block Party.

Дизайнером события выбрали представителя российского контркультурного граффити-сообщества Илью Кейса, который представит комиксы о героях всех предыдущих вечеринок.

На площадке установят бир-понг, керпланк и другие уличные игры. Кроме того, гости смогут попробовать коктейли на основе ирландского виски Jameson и стритфуд от известных московских заведений.

Фото: Jameson 1 /3

Чтобы принять участие в вечеринке, необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов.

В 2017 году в числе исполнителей на Jameson Block Party были Rejjie Snow, DJ Pirumov, DJ Karina Istomina и Kuznya Superstar Band.