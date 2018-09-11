Медведев отказался надувать щеки

Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил дальнейших корректировок и изменений в пенсионном законодательстве и призвал правительство не надувать щеки. Об этом сообщает «Интефакс».

«Хочу отдельно подчеркнуть, что с принятием пенсионного законодательства и связанных с ним подзаконных актов работа не просто не заканчивается, она в известной степени только начинается», — заявил Медведев.

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Он также подчеркнул, что нужно быть готовыми к возможным корректировкам. «Мы должны исходить просто из реалий и откликаться на те проблемы, которые могут возникать. И не надувать щеки, а принимать решения», — подчеркнул премьер.

По словам Медведева, необходимо будет также смотреть за тем, как меняется рынок труда, как развиваются взаимоотношения между работниками и работодателями в контексте уже внесенных изменений.

Ранее, 28 августа, сообщалось, что премьер-министр впервые за две недели появился на публике. Отмечалось, что глава правительства получил травму во время занятий спортом.

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