Названы самые незащищенные работники в России

Работники старше 50 лет являются самыми уязвимыми на российском рынке труда. Об этом говорится в исследовании рекрутинговой компании Hays, выдержки из которого приводит РБК.

По данным авторов, 54 процента опрошенных работников старше 50 лет хотя бы раз сталкивались с притеснениями из-за своего возраста, еще 77 процентов слышали о таких случаях от своих знакомых.

Проблему, по словам авторов, подтверждает и опрос работодателей: 27 процентов из них стараются предоставить возрастным сотрудникам равные возможности, проводя соответствующую корпоративную политику. 65 процентов, напротив, даже не слышали о ней.

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Куда лучше обстоят дела с гендерным, религиозным и этническим равенством. Последние два фактора, согласно исследованию, почти не влияют на решение работодателя о приеме на работу.

6 сентября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности для работодателей за необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение людей предпенсионного возраста.

10 сентября бизнес-объединения «Деловая Россия», «Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей представили свой комплекс мер по стимулированию работодателей для найма пожилых сотрудников. Среди них освобождение от выплат страховых взносов и зачет части расходов на ДМС в обязательства по взносам в фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

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