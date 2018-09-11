В первый день IV ВЭФ подписано 5 крупных соглашений на 400 миллиардов рублей

11 сентября на полях IV Восточного экономического форума в присутствии заместителя председателя Правительства —полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Козлова было подписано пять инвестиционных соглашений на общую сумму 400,6 миллиарда рублей. По итогам реализации данных соглашений на Дальнем Востоке России появится более 4,5 тысяч рабочих мест.

Самым крупным стало соглашение о реализации инвестиционного проекта по освоению месторождений Баимской рудной зоны на Чукотке между компанией «ГДК Баимская», Минвостокразвития и правительством Чукотки. В рамках соглашения планируется привлечь 360 миллиардов рублей инвестиций и создать в регионе более 3,5 тысяч новых рабочих мест.

По соглашению с АНО «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АПИ) корейская компания «Лотте Интернешнл» (Lotte International) начнет строительство животноводческого комплекса молочного направления и молокозавода на территории Приморского края. Объем инвестиций в проект со стороны «Лотте Интернешнл» составит порядка 1,9 миллиарда рублей.

АПИ, компания «Арника-Холдинг» и южнокорейская компания LS Networks подписали документы о создании агробиоэкономического кластера стоимостью 18,7 миллиарда рублей в ТОР «Надеждинская» и «Михайловский» на территории Приморского края. В рамках реализации проекта планируется создание более 500 рабочих мест.

Японская компания Tokyo Rope и АПИ заключили соглашение о строительстве в Приморском крае завода по производству инновационных витых сердечников для кабелей ЛЭП по запатентованной технологии Tokyo Rope. Предполагаемая сумма инвестиций составит 7,8 милиарда рублей. Будет создано 80 рабочих мест.

В рамках соглашения между Группой компаний «Дамате» и АПИ в Приморье будет построен птицеводческий комплекс по производству мяса индейки. В проект будет инвестировано порядка 12,2 миллиарда рублей. Планируется, что при реализации проекта будет создано не менее 450 рабочих мест.

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Организатор форума — Фонд Росконгресс, социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.