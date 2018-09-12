Найдено самое древнее пиво

Археологи Стэнфордского университета (США) пришли к выводу, что возникновение практики пивоварения предшествовало выращиванию культурных злаковых растений и стало одной из причин развития сельского хозяйства и древних цивилизаций. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали органические следы в каменных ступках, найденных в пещере Ракефет на северо-западе Израиля. Найденные здесь древние артефакты относятся к натуфийской культуре, которая существовала на территории Леванта в период мезолита (среднего каменного века), около 12 500-9500 лет до нашей эры. Оказалось, что натуфийцы, которые были охотниками-собирателями, умели варить пиво и использовали его как ритуальный напиток для почитания умерших.

Ступки содержали следы крахмала и фитолиты — микроскопические окаменелые останки растений. Это указывало на то, что натуфийцы использовали пшеницу и ячмень как ингредиенты для пивоварения. Данный процесс был трехступенчатым. Сначала злаки перерабатывали в солод путем проращивания зерен в воде и их последующего высушивания. Затем солод размельчали, нагревали и, наконец, подвергали брожению.

По мнению ученых, пивоварение стало причиной развития сельского хозяйства в регионе, поскольку натуфийцы стали активно выращивать злаковые культуры. В свою очередь, ритуалы с использованием алкогольного напитка играли роль механизма социального регулирования в древних иерархических обществах.

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